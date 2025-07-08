Edirne'de Tarladan Ormana Sıçrayan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Edirne'de Tarladan Ormana Sıçrayan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı
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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyünde tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı ve köye yaklaşarak korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ve köy halkının müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Edirne'de tarlada çıkıp ormanlık alana yayılan alevlerin evlere yaklaşmasıyla korku dolu anlar yaşandı Yangın, ekiplerin ve köy halkının müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyünde buğday tarlasında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler, köye doğru ilerledi. Gökyüzünü dumanların kapladığı köyde, korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve köy halkının müdahalesiyle söndürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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