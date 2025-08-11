Edirne'de Tarladan Ormana Doğru İlerleyen Yangın

Edirne'de Tarladan Ormana Doğru İlerleyen Yangın
Edirne'nin Enez ilçesinde Büyükevren köyü yakınında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru yayılmaya başladı. Yangına köylüler müdahale ederken, itfaiye ekipleri ve havadan helikopterler ile söndürme çalışmaları sürüyor.

Edirne'nin Enez ilçesi Büyükevren köyü yakınlarındaki tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru ilerliyor.

Edinilen bilgiye göre, Enez ilçesi Büyükevren köyü yakınlarındaki tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana doğru ilerliyor. Alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaparken, Keşan ve Enez itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Gülçavuş'taki yazlık evlerin de bulunduğu bölgede Keşan Orman İşletmesi'ne bağlı 2 helikopterle havadan da söndürme çalışması başlatıldı. Yangının yazlık evlere yaklaşmasına rağmen şu an için can ve mal kaybı tehlikesi bulunmazken, yoğun duman nedeniyle bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi. - EDİRNE

