Edirne'de Şüpheli Kişinin Üstünden Sentetik Ecza Çıktı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından durdurulan bir kişinin üst aramasında 28 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu şüphelinin üst aramasında 28 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; Yeninmescit Mahallesi Koru Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri İ.S.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üst aramasında, 28 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE