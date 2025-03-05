Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi

Rusya'dan Trump'ın kongreye damga vuran mesajına yanıt
Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı

Netanyahu'nun uykularını kaçıran fotoğraf
CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker 'Oy veririm' diyemedi

CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Hala "oy veririm" diyemiyor
Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL

İşte Trump ile bir akşam baş başa yemeğe çıkmanın maliyeti

Edirne'de Şüpheli Kişinin Üstünden Sentetik Ecza Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından durdurulan bir kişinin üst aramasında 28 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu şüphelinin üst aramasında 28 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Yeninmescit Mahallesi Koru Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri İ.S.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üst aramasında, 28 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Süper Lig'de ayrılık resmen gerçekleşti
img

Mutlu Kaya'dan kötü haber
img

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
Kayıp mimar Ece Gürel'in eşinden kafa karıştıran sözler: Korkup kaçmış olabilir

Kayıp mimarın eşinden kafa karıştıran sözler: Korkup kaçmış olabilir
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.