Eirne Şoförler Odası seçimlerinde gerginlik: Yumruklar konuştu

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçimlerinde üyeler arasında sözlü atışmalar başladı ve tartışmalar kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü. Emniyet güçlerinin müdahalesi ile ortam sakinleşti ve seçimlere devam edildi.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçimlerinde tansiyon yükseldi. Üyeleri arasında karşılıklı sözlü atışmalar yaşanırken, tartışmalar kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Büyük Salonu'nda gerçekleştirilen seçimler saat 11.00'de başladı. Bin 179 üyesi bulunan odanın başkanlık seçimlerinde, Divan Başkanlığı seçiminin ardından adayların konuşmalarına geçildi. Seçimlere mavi liste ile giren Aytaç Dilci'nin konuşmasını tamamlamasının ardından, kırmızı liste ile yarışan mevcut Başkan Ali Şahin kürsüye çıkarak rakibine cevap verdi.

Ali Şahin'in konuşmasını tamamlamasının ardından salonda bulunan bir kişinin sarf ettiği sözler üzerine ortam bir anda gerildi. Her iki listenin üyeleri arasında karşılıklı sözlü atışmalar yaşanırken, tartışmaların kısa sürede yumruklaşmaya dönüştüğü görüldü.

Gerginliğin artması üzerine Divan Başkanlığı görevini yürüten Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, emniyet güçlerini salona davet etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılarak salon sakinleştirildi.

Tansiyonun düşmesinin ardından Divan Başkanı Kemal Cingöz, her iki adayı da kürsüye davet etti. Adayların ellerini tutarak havaya kaldıran Cingöz, seçimlere dostça ve sağduyulu bir şekilde devam edilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan çağrının ardından başkanlık seçimlerine kaldığı yerden devam edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
