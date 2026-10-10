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Edirne'de sis ve ıslak zeminde scooter'ıyla düşen kadın sürücü hastaneye kaldırıldı

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Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis ve ıslak zemin nedeniyle scooter kullanan kadın sürücü, Atatürk Mahallesi Şükrüpaşa Caddesi'nde düşerek yaralandı. Yoldan geçen sürücüler yardım etti; yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis ve ıslak zemin nedeniyle scooter kullanan kadın sürücü, Atatürk Mahallesi Şükrüpaşa Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü.

Yoldan geçen sürücüler yardıma koştu

Yere düşerek yaralanan kadına ilk olarak yoldan geçen sürücüler yardım etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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