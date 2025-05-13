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Edirne'de Sınır Kapısında Uyuşturucu Operasyonu: 115 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Edirne'de Sınır Kapısında Uyuşturucu Operasyonu: 115 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir tırda 115 kilogram skunk maddesi bulundu, iki şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 115 kilogram skunk geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokmaya çalışan şahıslara yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Narkotik dedektör köpeği Carlos'un da desteği ile yapılan aramalarda sürücülüğünü A.İ.A.'nın yapmış olduğu tır aracının dorsesinde 115 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen iki tır takibe alındı. Hamzabeyli Kara Hudut Kapısında gerekli tertibat alınarak tırların ülkeye giriş yaptığı anda operasyon başlatıldı.

Narkotik dedektör köpeği Carlos'un da katıldığı detaylı aramalarda, A.İ.A. isimli şahsın kullandığı tırın dorsesinde 115 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Diğer tır şoförü F.E.'nın aracında ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Her iki sürücü de "Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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