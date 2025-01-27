Üye Girişi
Haberler
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Marmara'da korkutan deprem
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

78 kişinin can verdiği yangına ilişkin kritik isim gözaltında
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
'Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak' | Mahmut Arıkan

"Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak" | Mahmut Arıkan

Edirne'de Sınır Kapısında 870 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de Sınır Kapısında 870 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda durdurulan bir tırda 870 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda durdurulan bir tırda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen demir cevheri yüklü tır, şüphe üzerine durdurularak x-ray taramasına sevk edildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilen araçta dedektör köpeklerle yapılan aramada yasal yükün içerisinde torbalar içerisine streçlenmiş vaziyette 870 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
img

78 kişinin can verdiği yangına ilişkin kritik isim gözaltında
img

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bıçaklı saldırı kamerada

İtalyan şefin oğluna bıçaklı saldırı kamerada! Yaşam savaşı veriyor
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

Görüntü resmen çıldırttı! Yürüyüşe geçen on binler için skandal çağrı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.