Edirne'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Polis otosunu durdurarak yardım isteyen yaralıyı polisler hastaneye götürürdü.

Edinilen bilgiye göre; aralarında husumet bulunan 2 kişi Keşan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arkasındaki sokakta karşılaştı. 2 kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, henüz adı bilinmeyen şüpheli, yanındaki tabanca ile M.K.'ya ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği M.K yaralandı. Koşarak Hastane Caddesi'ne kaçan M.K., caddedeki polis otosunu durdurarak yardım istedi. Polis, araca bindirdiği M.K'yı Keşan Devlet Hastanesi'ne götürürken, olayın yaşandığı yere Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede inceleme yaparken, durumu ağır olan M.K, Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelinin yakalanması için araştırma başlattı. - EDİRNE