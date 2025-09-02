Haberler

Edirne'de 'Sevenler' Operasyonunda Firari 2 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Haziran ayında düzenlenen 'Sevenler' suç örgütüne yönelik operasyonda firar eden Ö.S. ve Y.L., bir bağ evine yapılan baskınla yakalandı. Şüphelilere yönelik yürütülen takip sonucunda özel harekat destekli operasyon gerçekleştirildi.

Haziran ayında "Sevenler" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sırasında firar eden 2 şüpheli, polis ekiplerince bir bağ evine düzenlenen baskında yakalandı.

Edirne'de Haziran ayında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda firar eden Ö.S. ve Y.L. iki ay sonra yakalandı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin Karaağaç Mahallesi'nde bağ evinde saklandıkları tespit edildi. Bölgeye özel harekat destekli operasyon düzenleyen polis, 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Söz konusu örgüte yönelik haziran ayında Edirne merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt elebaşı N.S.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli ve yakalanmıştı. Ayrıca haziran ayında yapılan operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 tabanca, çok sayıda fişek, 2 av tüfeği, çelik yelek, 2 zulalı binek araç ile çok sayıda Türk, Bulgar ve Suriye pasaportu ile Türk ve yabancı plakalar ele geçirilmişti. Bunlardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. O dönemde firar eden 2 şüpheli de bu sabah yapılan operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
