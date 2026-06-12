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Edirne'de yağmura yakalanan vatandaşlardan ilginç çözüm

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Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bir vatandaşın dev şemsiye kullanarak korunmaya çalıştığı anlar renkli görüntüler oluşturdu.

EDİRNE (İHA) – Edirne'de etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bir vatandaşın, dev şemsiyeyi kullanarak korunmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

Sağanak sırasında ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Yağmura yakalanan bir vatandaş, bir iş yerinin önünde bulunan dev şemsiyeyi kullanarak korunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların dikkatini çeken o anlar, kent merkezinde renkli görüntüler oluşturdu. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından vatandaşlar yollarına devam etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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