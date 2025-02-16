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Edirne'de psikolojik sorunları olan genç, evdeki kanepeyi yakarak yangın çıkardı

Edirne'de psikolojik sorunları olan genç, evdeki kanepeyi yakarak yangın çıkardı
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Edirne'deki bir evde, psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki E.Ö. evdeki kanepeyi yakarak yangın çıkardı. Dumandan etkilenen E.Ö. ve üvey babası N.B.'ye ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Edirne'de, psikolojik sorunları olan E.Ö.'nün (17) evdeki kanepeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. E.Ö. ile üvey babası N.B. dumandan etkilenirken, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Nişancıpaşa Mahallesi Yıldız Köşk Sokak üzerindeki bir binanın 5'inci katında çıktı. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan E.Ö., evdeki kanepeyi ateşe verdi.

İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Alev alan kanepeden çıkan duman evi sararken, komşuların ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen E.Ö. ile üvey babası N.B.'ye ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri ise yangını büyümeden kontrol altına alarak, söndürdü. Polisin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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