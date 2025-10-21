Haberler

Edirne'de Pastanede Yangın Paniği

Edirne'nin Kocasinan Mahallesi'nde bir pastanede meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü, ancak can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Edirne'de bir pastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle çakına yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın dolayısıyla büyük panik yaşayan mahalleli ise sokağa döküldü.

Yangın, Edirne'nin Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde pastaneden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın paniği yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - EDİRNE

