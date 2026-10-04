Edirne'de park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi, yaralanan olmadı

Edirne'de park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de gece Medrese Alibey Mahallesi Kadirhane Sokak'ta park halindeki 39 LU 895 plakalı otomobil alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken yaralanan olmadı, otomobil kullanılamaz hale geldi ve inceleme başlatıldı.
Edirne'de park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde Medrese Alibey Mahallesi Kadirhane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 LU 895 plakalı otomobil park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.