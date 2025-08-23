Edirne'de Otomobil Kovalamacası: 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu polis ekiplerince durduruldu. Araçta 6 düzensiz göçmen yakalanırken, sürücü gözaltına alındı.

Olay, Edirne otoban gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NOH 466 plakalı otomobilin düzensiz göçmen taşıdığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymayarak kaçtı.

Kentin giriş noktalarında alarma geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli otomobili takibe aldı. Yaklaşık 35 kilometre yaşanan kovalamaca görenleri hayret ettirdi. Şehir merkezine giren ve bir çok araca çarptıktan sonra Atatürk Bulvarı üzerinde yaşanan kovalamacanın ardından araç durduruldu. Yaşanan kovalamaca yakalama anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Yapılan kontrolde otomobilde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Pakistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE