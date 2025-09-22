Haberler

Edirne'de Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Keşan ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala istikametine ters şeritten giden F.K. yönetimindeki 22 PG 242 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak duble yolu ayıran bariyere çarptı. Başını ön cama çarpan sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.K., ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
