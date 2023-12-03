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Edirne'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Uzunköprü'ye bağlı Kavacık-Dereköy yolu üzerinde meydana geldi. Dereköy istikametinden kavacık istikametine giden E.Ş. yönetimindeki 22 ACS 618 plakalı otomobil, Kavacık köyü yakınlarında Erdoğan At yönetimindeki 59 SK 193 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada traktör sürücü Erdoğan At olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü E.Ş. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden traktör sürücüsü Erdoğan At'ın, geçmiş dönem kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanı ve geçmiş dönem Edirne CHP İl Genel Meclis üyesi adayı da olduğu öğrenildi.

Kaza'da ölen Erdoğan At'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uzunköprü Edirne Ölüm Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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