Edirne'de Otomobil Fırına Daldı: 4 Yaralı

Edirne'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yol kenarındaki ekmek fırınına dalması sonucu 4 kişi yaralandı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki İ.K. idaresindeki 22 BB 088 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.Y.'ye ait ekmek fırınına daldı. Çarpmanın etkisiyle fırından alışveriş yapan bir kadın, iki fırın çalışanı ve otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybederek ekmek fırınına girdiği ve içerdekilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çarpmanın etkisiyle fırında büyük maddi hasar oluştu, işletme kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE