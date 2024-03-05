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Edirne'de Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

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Edirne'de Atatürk Bulvarı Olin Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Olin Kavşağı yakınlarında meydana geldi. G.D.'nin kullandığı 34 HGK 514 plakalı otomobil ile K.E.'nin kullandığı 22 EH 229 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan ve yaralanan kadın ile çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Bulvarı Edirne Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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