Edirne'de ormanlık alana izinsiz giriş yapanlar tespit edildi

EDİRNE (İHA) Edirne'nin Enez ilçesinde Jandarma Motosikletli Asayiş Timi, Gülçavuş köyü çevresinde gerçekleştirilen kontroller sırasında ormanlık alanlara izinsiz giriş yapan vatandaşlar tespit edildi.

Jandarma ekipleri, kamp yapan vatandaşlara gerekli uyarıları yaparak, ormanlık alandan uzaklaştırılmalarını sağladı. Bu müdahale, yangın riskinin yüksek olduğu yaz aylarında ormanları koruma ve toplum güvenliğini sağlama amacını taşıyan sıkı tedbirlerin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Yetkililer, ormanlık alanlara giriş yasağının devam ettiğini vurgulayarak, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırdı. Yangın riskine karşı duyarlılığın artırılması gerektiğini belirten jandarma ekipleri, denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti. - EDİRNE