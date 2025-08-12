Edirne'de Orman Yangını: 2 Bin 700 Kişi Tahliye Edildi

Edirne'de yaşanan orman yangınında 2 bin 700 kişinin tahliye edildiği, 15 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde başlayan ve Gülçavuş köyüne kadar yayılan orman yangınında korku dolu anlar yaşandı. Edirne'nin yanı sıra çok sayıda il ve ilçeden takviye ekiplerin gönderildiği yangın bölgesinde, 2 bin 700 vatandaş güvenli alana tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen ve çeşitli nedenlerden dolayı rahatsızlanan 15 vatandaş sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte yetkililer, evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti. 7 evin yanarak zarar gördüğü yangının ürkütücü boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Alevlere teslim olan evlerin kullanılamaz hale gelmesi, yangının boyutunu gözler önüne serdi. - EDİRNE