Edirne'de Nepal uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de şantiye alanında konteyner içerisinde saklanan ve yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığında olan Nepal uyruklu 10 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin İstasyon Mahallesi Bosnaköy yolunda bulunan bir şantiye alanı içerisindeki konteynerde düzensiz göçmenlerin saklandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Yaklaşık 4 gün boyunca konteynerde saklandıkları öğrenilen düzensiz kaçak göçmenler polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan Nepal uyruklu 10 düzensiz göçmen, polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan sağlık kontrolünün ardından işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - EDİRNE