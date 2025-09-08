Haberler

Edirne'de Motosikletli Yunus Timleri Okul Güvenliğini Sağlıyor

Uzunköprü ilçesinde, il emniyet müdürlüğü tarafından kurulan motosikletli Yunus timleri, okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak için yoğun güvenlik önlemleri alarak göreve başladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde göreve başlayan motosikletli Yunus timleri, okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini sağladı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yunus timleri, hızlı ve etkili müdahaleleriyle biliniyor. Göreve başladıkları ilk gün okulların açılışına denk gelen ekipler, öğrencilerin güven içinde eğitim hayatına başlaması için okul çevrelerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Okul giriş ve çıkış saatlerinde görev yapan Yunus timleri, çevrede adeta kuş uçurtmadı. Vatandaşlar, öğrencilerin güvenliği için alınan tedbirlerden dolayı polise teşekkür etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
