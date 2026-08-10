Edirne'de yaya alanına motosiklet girişine ceza

Edirne'nin en yoğun bölgelerinden Saraçlar Caddesi'nde trafik ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yaya trafiğine ayrılan alana motosikletle giren sürücülere cezai işlem uygulandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç trafiğine kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde denetim yaptı. Özellikle yaya yoğunluğunun arttığı bölgede motosikletlerin alana giriş yapıp yapmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında yaya alanına motosikletle girdiği belirlenen sürücüler ekipler tarafından durduruldu. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı. Ekiplerin yayaların güvenliğini sağlamak ve yaya alanlarının amacı dışında kullanılmasının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı