Edirne'de Motosiklet Denetimi Gerçekleştirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, şehir genelinde motosiklet denetimi yaparak sürücülerin ve motosikletlerin evraklarını kontrol etti. Eksikliği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Edirne'de polis ekipleri tarafından motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından şehrin çeşitli noktalarında motosiklet denetimi gerçekleştirildi. Denetim noktasına gelen motosiklet sürücüleri kontrollü şekilde durduruldu.

Denetim yapan polis ekipleri, hem sürücülerin hem de motosikletlerin evraklarını inceledi. Denetimde eksiklik tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
