Edirne'de Motosiklet Denetimi Gerçekleştirildi
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, şehir genelinde motosiklet denetimi yaparak sürücülerin ve motosikletlerin evraklarını kontrol etti. Eksikliği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından şehrin çeşitli noktalarında motosiklet denetimi gerçekleştirildi. Denetim noktasına gelen motosiklet sürücüleri kontrollü şekilde durduruldu.
Denetim yapan polis ekipleri, hem sürücülerin hem de motosikletlerin evraklarını inceledi. Denetimde eksiklik tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa