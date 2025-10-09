Edirne'de Motosiklet Denetimi Gerçekleştirildi

Edirne'de polis ekipleri tarafından motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından şehrin çeşitli noktalarında motosiklet denetimi gerçekleştirildi. Denetim noktasına gelen motosiklet sürücüleri kontrollü şekilde durduruldu.

Denetim yapan polis ekipleri, hem sürücülerin hem de motosikletlerin evraklarını inceledi. Denetimde eksiklik tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. - EDİRNE