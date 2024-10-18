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Edirne'de Motokuryelere Trafik Eğitimi

Edirne'de Motokuryelere Trafik Eğitimi
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarında artış olduğunu göz önünde bulundurarak motokuryelere trafik kuralları konusunda eğitim düzenledi. Eğitimde önemli kurallar ve güvenlik önlemleri paylaşıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motokuryelere trafik kuralları konusunda eğitim verdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer geçtiğimiz haftalarda asayiş bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada motosiklet kazalarında yüzde 16 artış olduğunu açıklamıştı. Vali Sezer ayrıca motosiklet kullanıcılarına kurallara uyum noktasında uyarılarda bulunmuştu. Oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla çalışma yapan polis ekipleri, düzenlediği eğitim ile motokuryeleri bilgilendirdi.

Trafik polisleri tarafından Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonda gerçekleştirilen eğitimde motosiklet sürücülerinin uyması gereken kurallar, temel motosiklet bilgisi, kask takmanın önemi, trafikte saygılı ve hoşgörülü olma konularında bilgi verildi.

Motokuryelere bilgilendirici broşür de dağıtıldı. Motokuryeler, trafik ekiplerine teşekkür etti.

Eğitimlerin yıl içerisinde de devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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