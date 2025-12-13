Haberler

Masaj salonlarına fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

Edirne'de polisin masaj salonlarına yönelik düzenlediği fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Salonlarda gizli bölmeler ve denetimlere karşı zil sistemi bulundu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj salonlarına yönelik yaptığı çalışmada, bazı mekanların işletme faaliyet konusu dışında hareket ederek, müşteri olarak gelen erkek şahıslara fuhuş amaçlı teklifler yaptığı, fuhuş için yer temin ettiği ve aracılık yaptığı, çalışan kadın şahıslara fuhuş yaptırmak suretiyle haksız kazanç elde edildiğini belirledi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenleyerek 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, 'Birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan' 11 yıl 1 ay ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 'silahlı yağlı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da hakkında yakalama kararı çıkarıldığı saptandı.

EVRAKLARA EL KONULDU

İşletmelerde yapılan kontrollerde gizle bölmeler ile denetimlere karşı zil sistemi kurulduğu ortaya çıkarıldı. Aramalarda; dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler ile randevu defteri olarak kullanıldığı değerlendirilen evraklara el konuldu. Operasyonla ilgili salonlarda çalışan 29 kadının mağdur sıfatıyla, fuhuş yaptığı tespit edilen veya teklif yapılan 19 kişinin de bilgi alma amaçlı beyanlarına başvuruldu.

Yorumlar

Ahmed Suleman Ali:

