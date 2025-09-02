Edirne'de Mahalleli Hortumlarla Yangına Müdahale Etti

Keşan ilçesinde çıkan ot yangını, mahallelinin hortumlarla yaptığı müdahale sayesinde evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, çocukların patlattığı torpilden dolayı başladı ve itfaiye ekiplerinin gelmesiyle soğutma çalışmaları yapıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan ot yangını, mahallelinin hortumlarla müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre Büyük Cami Mahallesi'nde, çocukların patlattığı torpilden dolayı otluk alanda yangın çıktı. Binalar arasında kalan otluk alandaki yangın, kısa sürede etrafa yayıldı. İtfaiye ekiplerine haber veren mahalleli, evlerinden çıkarttığı hortumlar ile alevlere müdahale etmeye başladı. Hortumlarla alevlerin yayılmasını önleyen mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin de gelip soğutma çalışması yapmasıyla rahat bir nefes aldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
