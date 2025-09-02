Edirne'de Mahalleli Hortumlarla Yangına Müdahale Etti

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan ot yangını, mahallelinin hortumlarla müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre Büyük Cami Mahallesi'nde, çocukların patlattığı torpilden dolayı otluk alanda yangın çıktı. Binalar arasında kalan otluk alandaki yangın, kısa sürede etrafa yayıldı. İtfaiye ekiplerine haber veren mahalleli, evlerinden çıkarttığı hortumlar ile alevlere müdahale etmeye başladı. Hortumlarla alevlerin yayılmasını önleyen mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin de gelip soğutma çalışması yapmasıyla rahat bir nefes aldı. - EDİRNE