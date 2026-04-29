Edirne'de kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yattı: Sürücü yaralandı

Edirne'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, başka bir otomobile ve elektrik panosuna çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak yan yattı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 22 AAU 519 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce başka bir otomobile, ardından elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan araç yan yattı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
