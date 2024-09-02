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Edirne'de Kiralık Otomobil Tartışması Kanlı Bitti

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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde, kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşını tabanca ile vurarak öldüren Mehmet A. tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde meydana gelen olayda, kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşını tabanca ile vurarak öldüren Mehmet A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Eylül Pazar günü Erikli sahilinde bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Caner Çiçek ve Mehmet A., saat 02.00 sıralarında kaldıkları pansiyona geçti. Caner Çiçek pansiyona geldiklerinde arkadaşı Mehmet A.'dan kiralık olduğu öğrenilen otomobilini istedi. Çiçek, arkadaşı Mehmet A.'dan olumsuz cevap alınca kiralık otomobile zarar vermeye başladı. Bunun üzerine arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet A. yanındaki tabanca ile Caner Çiçek'i göğsünden ve başından vurdu. Çiçek olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet A. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Çiçek'in cenazesi jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Edirne'deki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Keşan'da yakalandı

Olayın firari şüphelisi Mehmet A., polis ve jandarma ekiplerinin iş birliği ile Keşan'daki Kurtuluş Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin deposunda yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet A., savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Erikli edirne Güncel Keşan

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