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Edirne'de Kamufle Edilmiş 120 Bin Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan takip ve denetim çalışmaları sonucunda, şüpheli bir kişinin tarlasında 120 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon sonucunda bitkiler imha edildi ve şüpheli tutuklandı.

Edirne'de ayçiçeği tarlasına kamufle edilmiş 120 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip ve denetim çalışmaları neticesinde şüpheli M.İ'nin tarlasında 120 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri bölgede yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisini aldıktan sonra, dron destekli arazi taramaları gerçekleştirdi. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda kenevir tarlasına operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu toplamda 120 bin kök kenevir bitkisi imha edildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli M.i., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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