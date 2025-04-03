Edirne'de Kaçan Motosiklet Sürücüsüne 31 Bin TL Ceza

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikleti ile kaçmaya çalışan sürücüye, toplam 31 bin 299 TL idari para cezası kesti.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi Umurbey Sokak'ta kasksız sürücü F.K. yönetimindeki plakasız motosikleti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan F.K'nın kullandığı motosiklet, Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nde durduruldu. Yapılan incelemede, motosiklet plakasının 22 FY 868 olduğu belirlenirken, sigorta ve muayenesinin bulunmadığı motosikletin sürücüsüne, toplamda 31 bin 299 TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, motosiklet ise trafikten men edildi. - EDİRNE