Edirne'de kaçak tütün ve makaron operasyonu
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 41 paket tütün ve 2 bin 140 adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 2 kişi hakkında kaçakçılıkla mücadele kapsamında işlem başlatıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve doldurulmuş makaron ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince ilçede kaçak tütün ve doldurulmuş makaron satışının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında hakkında doldurulmuş makaron satışı yaptığı yönünde ihbar bulunan H.H.'nin ikameti ve adına kayıtlı araçta yapılan aramada 41 paket satışa hazır halde her biri 100 gram tütün, 107 paket halinde toplam 2 bin 140 adet doldurulmuş makaron, 500 adet şeffaf poşet, 14 paket halinde toplam 2 bin 800 adet boş makaron, 10 kilo 980 gram açık kıyılmış tütün ile 2 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili H.H. ve G.H. isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
