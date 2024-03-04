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Edirne'de Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

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Edirne'nin Enez ilçesinde, kaçak kazı yapma girişiminde bulunan 6 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Edirne'de kaçak kazı yapma girişiminde bulunan 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Enez ilçesi Çavuşköy köyünde kaçak kazı yapma girişiminde bulunan 6 şüpheli şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin kullanmış olduğu 2 adet telsiz, 1 adet tablet, 1 adet yer altı görüntüleme cihazı ve kazı aletlerini muhafaza altına aldı.

Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılarak, kaçak kazıyla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Edirne 3.Sayfa Güncel Haberler

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