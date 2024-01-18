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Edirne'de Jandarma Ekipleri Çocukları Kötü Alışkanlıklara Karşı Uyardı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Uzunköprü ilçesinde bulunan Çöpköy Ortaokulu'nda öğrencilere zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirme yaparak, suça sürüklenmemeleri ve korunmaları için önlemler aldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri çocukları kötü alışkanlıklara karşı uyardı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Ortaokulu'nda öğrencileri zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirdi.

Eğitim öğretim gören çocukların suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, 112 ihbar hattının doğru kullanılması, çocuklara jandarma ve vatan sevgisinin kazandırılması amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Yapılan eğitimin ardından öğrencilere jandarma çocuk dergisi hediye edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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