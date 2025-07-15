Edirne'de İnşaatta İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Edirne'de İnşaatta İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde asansör boşluğuna düşen 48 yaşındaki işçi Erol Tuncer, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de binanın 7'nci katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaata yapılacak olan asansör için incelemelerde bulunan asansör firması çalışanı 48 yaşındaki Erol Tuncer, henüz belirlenemeyen bir nedenle 7'nci kattan asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tuncer'in cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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