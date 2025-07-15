Edirne'de İnşaatta İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Edirne'de binanın 7'nci katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaata yapılacak olan asansör için incelemelerde bulunan asansör firması çalışanı 48 yaşındaki Erol Tuncer, henüz belirlenemeyen bir nedenle 7'nci kattan asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tuncer'in cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE