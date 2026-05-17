Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada araçta sıkışan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuvayi Milliye Bulvarı'nda iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinde bulunan kişi, otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı