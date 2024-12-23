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Edirne'de Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: Baba ve Oğlu Yaralandı

Edirne'de Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: Baba ve Oğlu Yaralandı
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Keşan ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu M.A. ve oğlu S.A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 10.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Şehit Jandarma Er Hasan Yavuz Sokak'ta seyreden O.E. yönetimindeki 34 EIL 043 plakalı hafif ticari araç ile M.A. yönetimindeki 22 ADL 758 plakalı hafif ticari araç, Burma Sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada M.A. ile araçta bulunan oğlu S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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