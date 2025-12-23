Keşan'da çıkan yangınlarda 2 ev kullanılamaz hale geldi
Alınan bilgiye göre, Çeltik ve Siğilli köylerinde bulunan 2 evde, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, her 2 köydeki evlerde çıkan yangınlara müdahale ederek söndürdü. Yangında her 2 ev kullanılamaz hale geldi. - EDİRNE
