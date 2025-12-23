Keşan'da çıkan yangınlarda 2 ev kullanılamaz hale geldi

Haberler

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çeltik ve Siğilli köylerinde çıkan yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınlar, henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi ve her iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çeltik ve Siğilli köylerinde bulunan 2 evde, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, her 2 köydeki evlerde çıkan yangınlara müdahale ederek söndürdü. Yangında her 2 ev kullanılamaz hale geldi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
