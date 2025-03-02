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Edirne'de İftar Sırasında Yangın Çıktı

Edirne'de İftar Sırasında Yangın Çıktı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, iftara giden bir kadının evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunmayan Ayşe Yılmaz, durumu öğrenince fenalık geçirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda, komşusuna iftara giden kadının evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Boz Sokak üzerindeki bir müstakil evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sırasında iftar için komşusuna giden Ayşe Yılmaz, haber verilmesi üzerine evine gitti. Evinde yangın çıktığını gören kadın, fenalık geçirdi. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ayşe Yılmaz, komşuları ve polis tarafından teselli edildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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