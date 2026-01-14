Haberler

Edirne'de iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıs son işinde yakalandı

Edirne'de birçok iş yerinden hırsızlık yapan şahıs, polisin 4 günlük teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahısın, hırsızlık yapmadan önce iş yerlerini tespit edip soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çektiği güvenlik kameralarına yansıdı.

Edirne'de iş yerlerinden hırsız yapan şahıs, polisin 4 günlük takibi sonucu yakalandı.

Edirne'de birçok iş yerine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen şahsın, olaylar öncesinde caddelerde rahat bir şekilde dolaştığı, gireceği iş yerlerini önceden tespit ettiği güvenlik kameralarına yansıdı. Saraçlar Caddesi, Ayşekadın ve Karaağaç semtlerinde yaşanan hırsızlık olayları sonrası inceleme başlatan ekipler, şüphelinin gece saatlerinde iş yerlerini kontrol ederek uygun zamanı kolladığını belirledi. Olay yeri kameralarında şahsın soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

Asayiş etiplerinden 4 günlük sıkı takip

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan 4 gün süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin hareketleri adım adım izlendi. Şüpheli, sabah saatlerinde Ayşekadın semtinde bir tekel bayisinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
