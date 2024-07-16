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Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

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Edirne Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 15 dekar tarım arazisi yanarken, ağıl kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında ve ağılda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı anız yangını çıktı. Hasat edilmiş buğday tarlasında başlayan anız yangını rüzgarın da etkisiyle bir ağıla sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından yangın kontrol altına altına alınarak söndürüldü.

Yangında 15 dekar tarım arazisi yanarken, ağıl ise kullanılamaz hale geldi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yıldırım Beyazıt İtfaiye Edirne Tarım 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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