PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Edirne'de Göçmen Operasyonu: Gazetecilere Poz Verenler

Edirne'de Göçmen Operasyonu: Gazetecilere Poz Verenler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 18 göçmen yakalandı. Operasyonda ilginç anlar yaşandı; bazı göçmenler gazetecilerin kamerası önünde saçlarını düzeltti. İki kişi ise organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı.

Edirne'de operasyonda yakalanan 18 göçmenden bazıları gazetecileri görünce 'yakışıklı' görünmek için elleriyle saçlarını düzeltti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. 18 göçmenin ve araç sürücüsünün yakalandığı operasyonda ilginç anlar da yaşandı.

Göçmenlerden bazıları gazetecileri görünce saçlarını düzeltti. Saçlarını tarayan ve kameralara poz veren göçmenlerin bu hareketi dikkat çekti.

Organizatörlük iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli emniyete getirilirken, göçmenler de sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli için ağır sözler

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli için ağır sözler
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.