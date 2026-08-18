Haberler

Uzunköprü'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli ve 7 düzensiz göçmen yakalandı

Uzunköprü'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli ve 7 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli ile 7 Eritre uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücülerine toplam 34 bin 915 TL idari para cezası kesilirken, şüpheliler adli tahkikat sonrası Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Uzunköprü JASAT, 3. Jandarma Trafik Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması kapsamında, 17 Ağustos 2026 günü saat 23.00 sıralarında Çalıköy köyü yolu üzerinde 3 araç kontrollü şekilde durduruldu.

Araçlarda yapılan kontrollerde sürücüler M.K., A.A. ve E.Y. ile birlikte 7 Eritre uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 34 bin 915 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, 3 şüphelinin Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta

Erdoğan’ın onayladığı yasa sonrası jet hamle! Kurul göreve başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'in eski yıldızları şov yaptı! Benfica'dan tarihi fark

Tanıdık yüzler rakibe dinlene dinlene gol attı
Odaya aldılar! Galatasaray'dan Torreira için kritik hamle

Dananın kuyruğu resmen kopuyor! Son karar verilecek
Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti

Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi

Bu nasıl bir ahlaksızlık? Kapağı açan ekipler bile şaşıp kaldı

Telefon piyasasında dengeler değişiyor! Dev markalardan beklenmedik hamle

Telefon piyasasında dengeler değişiyor! Dev markalardan şaşırtan karar
Bolu'da yalnız yaşayan kadın balkonunda ölü bulundu

Yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın balkonda ölü bulundu
Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek

Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık şort giyemeyecek