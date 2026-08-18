Uzunköprü'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli ve 7 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli ile 7 Eritre uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücülerine toplam 34 bin 915 TL idari para cezası kesilirken, şüpheliler adli tahkikat sonrası Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Uzunköprü JASAT, 3. Jandarma Trafik Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması kapsamında, 17 Ağustos 2026 günü saat 23.00 sıralarında Çalıköy köyü yolu üzerinde 3 araç kontrollü şekilde durduruldu.
Araçlarda yapılan kontrollerde sürücüler M.K., A.A. ve E.Y. ile birlikte 7 Eritre uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Araç sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 34 bin 915 TL idari para cezası uygulandı.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, 3 şüphelinin Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bildirildi.