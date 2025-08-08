Edirne'de Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Edirne'de Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki grup genç arasında 'kız meselesi' yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı, gözaltına alınanlar var.

EDİRNE (İHA) – Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli beldesinde, iki genç grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.

Olay, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup genç arasında "kız meselesi" iddiasıyla tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakların kullanılması sonucu 2 genç yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor

Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.