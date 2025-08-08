Edirne'de Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde iki grup genç arasında 'kız meselesi' yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı, gözaltına alınanlar var.
EDİRNE (İHA) – Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli beldesinde, iki genç grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.
Olay, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup genç arasında "kız meselesi" iddiasıyla tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakların kullanılması sonucu 2 genç yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı. - EDİRNE