Haberler

Öldüğü sanılan genç uyurken bulundu

Öldüğü sanılan genç uyurken bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde, kaybolan genç U.B. arkadaşları tarafından ölü olarak düşünülerek yapılan ihbar sonrası evinde uyurken bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, gencin sağ olduğunu tespit etti.

Edirne'de haber alınamadığı için öldüğü düşünülen genç evinde uyurken bulundu.

Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde yaşayan U.B.'den haber alamayan arkadaşları, gencin ölmüş olabileceğini düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından evin içine giren polis ekipleri genci uyurken buldu. Gence bir şey olmadığını gören arkadaşları, duygu dolu anlar yaşadı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

İsrail askerlerini bekliyorlar
5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü

5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü
Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu

Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

İsrail askerlerini bekliyorlar
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor