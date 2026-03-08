Öldüğü sanılan genç uyurken bulundu

Edirne'de haber alınamadığı için öldüğü düşünülen genç evinde uyurken bulundu.

Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde yaşayan U.B.'den haber alamayan arkadaşları, gencin ölmüş olabileceğini düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından evin içine giren polis ekipleri genci uyurken buldu. Gence bir şey olmadığını gören arkadaşları, duygu dolu anlar yaşadı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı