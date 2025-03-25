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Edirne'de Genç Anestezi Teknisyeni Hastanede Ölü Bulundu

Edirne'de Genç Anestezi Teknisyeni Hastanede Ölü Bulundu
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Keşan Devlet Hastanesi'nde görevli 27 yaşındaki anestezi teknikeri Yusuf Ber Kaymak, odasında ölü olarak bulundu. Arkadaşları tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Devlet Hastanesi'nde görevli anestezi teknikeri Yusuf Ber Kaymak (27), odasında ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre; Keşan Devlet Hastanesi'nde görevli 27 yaşındaki anestezi teknikeri Yusuf Ber Kaymak, Keşan Devlet Hastanesi'ndeki nöbetinin ertesi sabahı saatinin alarmı çalmasına rağmen kalkmadı. Durumdan şüphelenen arkadaşları Kaymak'ı uyandırmaya çalıştı. Uyanmayan Yusuf Ber Kaymak'ın hayati fonksiyonlarının çalışmadığını fark eden sağlıkçı arkadaşları, müdahalede bulundu. Genç tekniker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaymak, Keşan Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından Trakya Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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