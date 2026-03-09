Haberler

Edirne'de biri FETÖ hükümlüsü 2 şüpheli ile 6 kaçak göçmen yakalandı

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY üyesi iki firari hükümlü ve altı kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan hükümlüler tutuklandı, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilecek.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin bir evde gerçekleştirdiği operasyonda, biri "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ve 6 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, şehir merkezinde bulunan bir evde operasyon yapıldı. Operasyonda, biri "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Y. ile "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan Ö.Ç. ile 6 kaçak göçmen yakalandı. H.Y. ve Ö.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, kaçak göçmenler de sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
