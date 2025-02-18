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Edirne'de Fabrikada Yangın, Vali Sezer İncelemelerde Bulundu

Edirne'de Fabrikada Yangın, Vali Sezer İncelemelerde Bulundu
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Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Vali Yunus Sezer, yangın yerinde incelemelerde bulunarak yangınla ilgili araştırma başlatıldığını açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yangının meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunup açıklama yaptı.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde söndürüldü.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yangının meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulundu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının diğer fabrikalara sıçramadan söndürüldüğünü anlatan Sezer, yangında yaralanan kimsenin olmadığını ve yangınla ilgili araştırma başlatıldığını açıkladı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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