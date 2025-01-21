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Edirne'de Elektrikli Isıtıcı Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Edirne'de Elektrikli Isıtıcı Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
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Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir apartman dairesinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklanan yangında, dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartman dairesinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre; Yeni Mahalle Selanik Caddesi üzerindeki Atakent Konutları'nda bir apartman dairesinde, elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Z.O. adlı kadın, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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