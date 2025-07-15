Edirne'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Baba ve Oğul Yaralandı

Edirne'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Baba ve Oğul Yaralandı
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Edirne'de 14 yaşındaki bir çocuk, elektrikli bisikletinin kontrolünü kaybederek 5 metre yükseklikten site bahçesine düştü. Oğlunun peşinden atlayan baba da yaralandı. İkili hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de elektrikli bisiklet kullanan 14 yaşındaki çocuk, kontrolden çıkan aracıyla yaklaşık 5 metre yükseklikten site bahçesine düştü. Oğlunun peşinden atlayan baba da yaralanırken, baba-oğul hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Bahriye Üçok Caddesi'nde yaşandı. 14 yaşındaki D.Ç., elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarında park eden araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan çocuk, yaklaşık 5 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü. Oğlunun düştüğünü gören baba Y.Ç. ise, yaşadığı korku ve panikle hiç düşünmeden bahçeye atladı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ve oğlu, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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